Мир
07:01, 13 марта 2026

Раскрыты цели ударов Ирана

Berliner Zeitung: Иран сосредоточился на уничтожении радаров США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Первоочередными целями для иранских ракет и дронов станут радиолокационные станции США. С таким мнением выступило издание Berliner Zeitung.

По данным журналистов, Иран стремится наносить удары в том числе по системам раннего предупреждения США. При этом в публикации напомнили об атаках иранских войск по радару в Израиле.

«Удары беспилотников были направлены по радиолокационной станции Site 512 в пустыне Негев в Израиле с целью уничтожения американской радиолокационной системы AN/TPY-2. Система используется для обнаружения запуска иранских баллистических ракет и для предупреждения Израиля на ранней стадии», — написало Berliner Zeitung.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не планирует завершать конфликт с Ираном в ближайшие две-три недели. Об этом написало издание Axios со ссылкой на источники.

