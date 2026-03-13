Распространенная привычка оказалась фактором развития диабета

JES: Воздействие никотина на организм отца повышает риск диабета у детей

Ученые обнаружили, что воздействие никотина на организм отца может влиять на обмен веществ у потомства и потенциально повышать риск диабета. К таким выводам пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Journal of the Endocrine Society (JES).

В эксперименте самцам мышей давали никотин с питьевой водой, после чего ученые наблюдали за состоянием их потомства. Результаты показали, что у детенышей таких животных возникали изменения в обмене глюкозы и работе печени, которые могут быть связаны с развитием метаболических нарушений.

У самок потомства наблюдались сниженные уровни инсулина и глюкозы натощак, а у самцов — изменения в уровне сахара в крови и функции печени по сравнению с контрольной группой. По словам исследователей, такие нарушения могут повышать вероятность развития заболеваний, связанных с обменом веществ, включая диабет.

Авторы подчеркивают, что эксперимент проводился на животных, однако результаты указывают на важную роль здоровья будущих отцов. Ученые считают, что воздействие никотина до зачатия может иметь долгосрочные последствия для метаболического здоровья следующего поколения.

