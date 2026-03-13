Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:24, 13 марта 2026Наука и техника

Распространенная привычка оказалась фактором развития диабета

JES: Воздействие никотина на организм отца повышает риск диабета у детей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что воздействие никотина на организм отца может влиять на обмен веществ у потомства и потенциально повышать риск диабета. К таким выводам пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Journal of the Endocrine Society (JES).

В эксперименте самцам мышей давали никотин с питьевой водой, после чего ученые наблюдали за состоянием их потомства. Результаты показали, что у детенышей таких животных возникали изменения в обмене глюкозы и работе печени, которые могут быть связаны с развитием метаболических нарушений.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023

У самок потомства наблюдались сниженные уровни инсулина и глюкозы натощак, а у самцов — изменения в уровне сахара в крови и функции печени по сравнению с контрольной группой. По словам исследователей, такие нарушения могут повышать вероятность развития заболеваний, связанных с обменом веществ, включая диабет.

Авторы подчеркивают, что эксперимент проводился на животных, однако результаты указывают на важную роль здоровья будущих отцов. Ученые считают, что воздействие никотина до зачатия может иметь долгосрочные последствия для метаболического здоровья следующего поколения.

Ранее стало известно, что пародонтит повышает риск диабета, болезни Альцгеймера и артрита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая советская республика заверила, что перестанет принимать танкеры из России. Что ей взамен пообещал ЕС?

    Россиянам назвали снижающий давление популярный суп

    Назван неожиданный способ США взять под контроль Ормузский пролив

    Лидеры G7 призвали Трампа закончить войну с Ираном

    Россиянин попал под следствие за размещенную два года назад публикацию

    Титулованный боец ММА рассказал об отправке на СВО

    Россиянам назвали время пробуждения змей

    Назван неочевидный способ уменьшить боль при менструации

    Долину уличили в создании образа «бедной овечки»

    Ипотека оказалась непопулярна среди одного поколения россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok