Развеян популярный миф о вреде снотворных препаратов

PCN: Снотворные препараты не всегда ухудшают дыхание у людей с апноэ сна

Снотворные препараты, применяемые при бессоннице, не всегда ухудшают дыхание у людей с обструктивным апноэ сна, как считалось ранее. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные клинических испытаний. Результаты работы опубликованы в журнале Psychiatry and Clinical Neurosciences (PCN).

Обструктивное апноэ сна — распространенное нарушение, при котором во время сна происходит кратковременное перекрытие дыхательных путей, вызывающее падение уровня кислорода и частые пробуждения. У многих пациентов одновременно наблюдаются симптомы бессонницы — состояние, известное как COMISA. Из-за риска ухудшения дыхания врачи долгое время с осторожностью относились к назначению снотворных таким пациентам.

В новом анализе ученые сравнили 12 различных препаратов на основе данных 32 рандомизированных клинических исследований. Они оценивали влияние лекарств на структуру сна, дыхательные показатели и переносимость терапии. В большинстве случаев препараты не приводили к заметному ухудшению ключевых показателей дыхания, включая индекс апноэ-гипопноэ.

Однако исследование показало, что некоторые средства могут действовать по-разному. Например, препарат темазепам был связан со снижением уровня кислорода во время сна. По мнению авторов работы, результаты подчеркивают необходимость индивидуального подбора терапии: выбор лекарства должен зависеть от конкретных симптомов бессонницы и состояния дыхательной системы пациента.

