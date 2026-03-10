Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:33, 10 марта 2026Наука и техника

Назван неочевидный фактор более здорового сна

Front Nutr: Cвежие фрукты, овощи и молочные продукты улучшают качество сна
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: engin akyurt / Unsplash

Рацион питания может быть связан с качеством сна. К такому выводу пришли исследователи из Шаньдунского университета традиционной китайской медицины, проанализировавшие связь между пищевыми привычками и нарушениями сна. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 1497 человек, которые заполнили подробный опросник о питании. Ученые оценивали потребление 12 основных групп продуктов — включая овощи, фрукты, мясо, зерновые, молочные продукты и другие категории. На основе этих данных исследователи выделили несколько типичных моделей питания. Качество сна оценивали с помощью Pittsburgh Sleep Quality Index — широко используемого теста, который измеряет продолжительность сна, трудности с засыпанием, частоту ночных пробуждений и общее ощущение отдыха после сна.

Материалы по теме:
Крепкий сон — залог здоровья Как хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
Крепкий сон — залог здоровьяКак хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
15 июня 2018
Осознанный сон: что это такое, как в него попасть и опасно ли это
Осознанный сон:что это такое, как в него попасть и опасно ли это
8 января 2024

Анализ показал, что только одна из моделей питания была связана с более здоровым сном. Люди, которые чаще употребляли свежие фрукты, овощи и молочные продукты, реже сообщали о плохом качестве сна. При увеличении доли такого рациона вероятность проблем со сном статистически снижалась.

По словам исследователей, результаты указывают на возможную роль общего характера питания в поддержании здорового сна. Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, оно показывает, что рацион, богатый растительными и молочными продуктами, может быть связан с меньшим риском нарушений сна.

Ранее стало известно, что сон продолжительностью около 7 часов 18 минут снижает риск развития диабета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При ударе ВСУ ракетами Storm Shadow по столице российского региона погибли люди

    Названо максимальное время жевания жвачки без вреда для здоровья

    79-летняя Шер подогрела слухи о свадьбе с 40-летним рэпером

    Уиткофф заявил о переносе переговоров России и Украины

    Дочь Лазаревой и Шаца назвала самый наркоманский город мира

    Подмосковные врачи спасли ребенка весом 1750 граммов

    На территории больницы нашли 34 древнеримские гробницы

    Популярный кроссовер Jetour получил новую версию в России

    Развеян миф о вреде популярных продуктов для памяти

    В Конгрессе США опровергли доводы Трампа в пользу войны с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok