Назван неочевидный фактор более здорового сна

Front Nutr: Cвежие фрукты, овощи и молочные продукты улучшают качество сна

Рацион питания может быть связан с качеством сна. К такому выводу пришли исследователи из Шаньдунского университета традиционной китайской медицины, проанализировавшие связь между пищевыми привычками и нарушениями сна. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 1497 человек, которые заполнили подробный опросник о питании. Ученые оценивали потребление 12 основных групп продуктов — включая овощи, фрукты, мясо, зерновые, молочные продукты и другие категории. На основе этих данных исследователи выделили несколько типичных моделей питания. Качество сна оценивали с помощью Pittsburgh Sleep Quality Index — широко используемого теста, который измеряет продолжительность сна, трудности с засыпанием, частоту ночных пробуждений и общее ощущение отдыха после сна.

Анализ показал, что только одна из моделей питания была связана с более здоровым сном. Люди, которые чаще употребляли свежие фрукты, овощи и молочные продукты, реже сообщали о плохом качестве сна. При увеличении доли такого рациона вероятность проблем со сном статистически снижалась.

По словам исследователей, результаты указывают на возможную роль общего характера питания в поддержании здорового сна. Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, оно показывает, что рацион, богатый растительными и молочными продуктами, может быть связан с меньшим риском нарушений сна.

Ранее стало известно, что сон продолжительностью около 7 часов 18 минут снижает риск развития диабета.