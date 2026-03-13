Реклама

07:13, 13 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Реаниматолог разобрал популярные в кино мифы о помощи при остановке сердца

Реаниматолог Добренко: Успех от компрессий груди при остановке сердца небыстр
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: из личного архива Ольги Добренко

В массовой культуре сердечно-легочная реанимация (СЛР) чаще всего подается как короткая и почти гарантировано успешная процедура, где пациент после нескольких нажатий на грудную клетку открывает глаза и вскоре встает на ноги, однако в реальности все устроено иначе, рассказала врач анестезиолог-реаниматолог клиники Зиген в Германии Ольга Добренко. В беседе с «Лентой.ру» она разобрала мифы о спасении при остановке сердца из фильмов.

По словам специалиста, одна из главных проблем кино заключается в том, что оно стирает фактор времени. «В фильмах создается ощущение, что реанимация — это вопрос техники. В реальности же главную роль играет время. Чем позже начаты компрессии грудной клетки, тем хуже прогноз для мозга и сердца», — объяснила она.

Кроме того, в кино реанимация часто выглядит не только быстрой, но почти неизменно успешной, отметила врач. «У зрителя формируется ложное чувство, что СЛР работает почти всегда. В клинической практике успешная реанимация — это событие, а не рутина, и выживаемость даже в идеальных условиях остается ограниченной», — сообщила медик.

Неверное представление формируется и вокруг дефибриллятора, ведь в большинстве фильмов его используют как универсальную «кнопку перезапуска», хотя с точки зрения медицины это неверно, поделилась Добренко.

«Дефибриллятор помогает только при определенных жизнеугрожающих аритмиях, в первую очередь при фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии без пульса. При полной остановке сердца никакого "перезапуска" не происходит. Основой спасения остаются компрессии грудной клетки», — уточнила реаниматолог.

Согласно современным рекомендациям, свидетель события должен вызвать экстренные службы, оценить дыхание и при его отсутствии немедленно начать компрессии, обратила внимание анестезиолог.

Даже непрофессиональная СЛР существенно повышает шансы на выживание. Гораздо хуже — ждать, бояться навредить или тратить время на сомнительные проверки пульса

Ольга Добренковрач анестезиолог-реаниматолог

Она также назвала опасной ситуацию, когда помощь прекращают слишком рано, ожидая быстрого «голливудского эффекта».

На уровне общества распространены и другие бытовые ошибки, обозначила эксперт. Самые частые: слишком слабые или неритмичные компрессии, длительные попытки найти пульс, частые прерывания и преждевременный отказ от реанимации.

«Страх сломать ребро — одна из основных поведенческих преград. С клинической точки зрения ситуация обратная: перелом ребра терпим, а отсутствие кровотока — нет. Задача СЛР — обеспечить перфузию мозга и сердца любой ценой», — рассказала Добренко.

Корректное представление о СЛР, по словам эксперта, остается одним из немногих поведенческих факторов, способных заметно повысить выживаемость вне больницы.

Ранее врач-реаниматолог Мария Кривега предупреждала, что инфаркт часто маскируется под кишечное расстройство.

