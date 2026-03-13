Реклама

13:30, 13 марта 2026Забота о себе

Россиян призвали обзавестись пятью пищевыми привычками для улучшения здоровья

Гастроэнтеролог Сухарева: Овощи должны занимать 50 процентов поверхности тарелки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom  

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева заявила, что если обзавестись пятью пищевыми привычками, то можно существенно улучшить состояние здоровья. Об этом она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Во-первых, Сухарева призвала употреблять овощи во время каждого приема пищи. В идеале они должны занимать половину тарелки, но даже четверти уже будет достаточно. Во-вторых, специалистка посоветовала заменить обычный хлеб на цельнозерновой, поскольку он имеет низкий гликемический индекс и содержит много клетчатки.

В-третьих, она порекомендовала каждый день употреблять горсть орехов или семечек, так как они богаты белком, микроэлементами, витаминами и полезными жирами. Следующей важной привычкой для здоровья является включение в ежедневный рацион хотя бы одного кисломолочного продукта для улучшения микрофлоры кишечника.

Кроме того, Сухарева посоветовала выпивать каждый день по две-три кружки листового зеленого чая, чтобы в организм поступали антиоксиданты. Лучше его употреблять отдельно от еды, чтобы не нарушить всасывание железа, написала она.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что некоторые продукты провоцируют мигрень. Людям с этой проблемой она посоветовала отказаться от выдержанных сыров.

