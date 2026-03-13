Россиянам пообещали восстановить авиасообщение с Ближним Востоком

Глава Минтранса: Россия будет восстанавливать авиасообщение с Ближним Востоком

Российским путешественникам пообещали постепенно восстановить регулярное пассажирское авиасообщение со странами Ближнего Востока, при этом учитывая ограничения на полеты. Такое заявление сделал глава Минтранса Андрей Никитин в программе «Вести» на канале «Россия 1», его слова передает «Интерфакс».

Он заверил, что полеты будут налажены, несмотря на планы «Ковер», которые теперь вводятся в аэропортах стран Ближнего Востока.

Ранее российские и зарубежные авиакомпании вывезли десятки тысяч туристов из стран Персидского залива на фоне обострения конфликта. Уточняется, что всего с Ближнего Востока вылетели 59 тысяч пассажиров с 2 по 11 марта.