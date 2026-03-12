Реклама

Авиакомпании вывезли десятки тысяч туристов из стран Персидского залива

Минтранс: Авиакомпании вывезли из страны Персидского залива 59 тысяч пассажиров
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Российские и зарубежные авиакомпании вывезли десятки тысяч туристов из стран Персидского залива на фоне обострения конфликта. Об этом говорится на сайте Минтранса РФ.

Уточняется, что всего с Ближнего Востока вылетели 59 тысяч пассажиров со 2 по 11 марта. При этом россиянам все еще рекомендуется воздержаться от посещения таких стран, как ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Саудовская Аравия.

Ранее россиянам назвали главную альтернативу закрытым Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на март и апрель — ей стал Египет. Уточняется, что туристы, которые ранее приобрели туры на Ближний Восток, перебронируют их на эту африканскую страну.

