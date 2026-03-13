Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:02, 13 марта 2026Путешествия

Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров грудного молока

Минтранс РФ разрешит россиянам брать в самолет более 100 миллилитров молока
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: PilgrimSirAlex / Shutterstock / Fotodom

Россиянам разрешат брать на борт самолета в ручной клади более 100 миллилитров грудного молока или детского питания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс России.

Уточняется, что некоторые авиакомпании и прежде не запрещали провозить детское питание в больших объемах, однако это противоречило регламенту министерства. Согласно действующему документу, жидкости можно брать с собой на борт в емкостях до 100 миллилитров.

Теперь же приказ будет скорректирован, чтобы питание для малышей можно было проносить в самолет в контейнерах более 100 миллилитров в количестве, необходимом на время полета. В настоящее время соответствующий документ проходит согласование.

Ранее сотрудница аэропорта Иркутска забрала у россиянки молоко, а также другое детское питание и оставила ее годовалого ребенка голодным на время шестичасового перелета. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку после случившегося.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая советская республика заверила, что перестанет принимать танкеры из России. Что ей взамен пообещал ЕС?

    Вероятность смягчения санкций после решения США по нефти из России оценили

    В России заявили о лишении США преимущества в конфликте с Ираном благодаря Китаю

    Одна страна объяснила необходимость покупки российской нефти

    Россиянин чинил машину и пережил клиническую смерть

    В России назвали хорошим сигналом одно решение США

    Трамп заявил о готовности Ирана сдаться

    В России высказались об ожиданиях от новых переговоров с Украиной

    На Украине захотели прекратить мобилизацию силой

    США нашли новый повод для пошлин в отношении других стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok