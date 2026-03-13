Россияне признались в непонимании капремонта

РОКВУЛ: 61% россиян не понимают, что такое капремонт дома

Большинство россиян не понимают, что такое капитальный ремонт жилого дома, и какие работы выполняют в его рамках. К такому выводу пришли аналитики компании РОКВУЛ, производителя решений на основе каменной ваты, на основе опроса, результаты которого есть у «Ленты.ру».

В непонимании сути капремонта признались 61 процент респондентов. Из них них 18 процентов не разбираются в вопросе, хотя что-то об этом слышали, 22 процента почти ничего не знают, а 21 процент затруднились ответить. Отлично знакомы с темой капремонта только 19 процентов опрошенных. Еще 12 процентов хорошо понимают процесс, а восемь процентов знают про часть работ.

При этом 46 процентов россиян считают, что во время капремонта в первую очередь нужно заменять трубы и инженерные системы, 45 процентов выбрали обновление кровли, а 43 процента — утепление фасада. Еще 35 процентов назвали самым главным элементом замену лифтов и другие работы в подъезде.

