Экономика
20:30, 16 февраля 2026Экономика

Россияне назвали самый раздражающий звук

РОКВУЛ: 44 % россиян раздражает шум соседей и улицы
Александра Качан (Редактор)

Большинство россиян сильнее всего раздражает шум ремонта соседей и детский плач. Нелюбимые звуки граждане назвали в опросе компании РОКВУЛ, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Около 44 процента респондентов признались, что страдают от любого шума из-за тонких стен. Ремонт мешает 18 процентам, а плач и крики детей — 12 процентам. Еще 10 процентов сильнее всего раздражает шум улицы и машин, 9 процентов — лай собак, а 7 процентов — строительные работы за окном.

При этом статистика пользовательских обращений компании показывает, что россияне чаще жалуются на шум с улицы, чем на соседей. На долю звуков с улицы пришлось 63 процента запросов, а на звуки из соседних квартир — 37 процентов. Однако субъективная оценка раздражения в случае с шумом соседей обычно оказывается выше: в среднем она составляет 7,5 балла против 6,6 балла у уличных источников по шкале от 1 до 10.

Ранее россиянам рассказали, как бороться с шумными соседями. Перед обращением в полицию нужно собрать доказательства нарушения. Подойдут видео или аудио материалы из квартиры, где слышно чужой шум.

