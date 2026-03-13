Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:02, 13 марта 2026Путешествия

Россияне решили встречать лето 2026 года в четырех странах Азии

Россияне летом 2026 года полетят в Индонезию, на Мальдивы, в Японию и в Таиланд
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jcomp / Freepik

Жители России решили встречать лето 2026 года в четырех странах Азии — они полетят в Индонезию, на Мальдивы, в Японию и в Таиланд. Планы туристов раскрыли аналитики сервиса OneTwoTrip, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным, количество ранних авиазаказов среди россиян увеличилось на 40 процентов в сравнении с показателями прошлого года. При этом путешественники массово заинтересовались отдыхом в азиатских странах, к примеру, спрос на полет в Индонезию вырос в 10 раз. В список перспективных направлений попала и Черногория. Турэксперты связывают возросший интерес к летнему отдыху в ней желанием посетить государство на Балканском полуострове до отмены безвизового въезда.

Материалы по теме:
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022

Среди стран, где граждане России наиболее активно бронируют отели на лето, первое место у Марокко — спрос на отдых в этой африканской стране увеличился в 10 раз. Также российских туристов привлекает Абхазия — рост спроса на нее увеличился в 3,5 раза, на Китай — в 2,5 раза.

Внутри странны заметнее всего вырос интерес к отдыху в поселке Витязево под Анапой — его доля возросла в 3,5 раза. Еще туристов заинтересовало лето в Суздале — рост бронирований отелей здесь увеличился в 2,5 раза.

Ранее стали известны траты россиян на путешествия в Международный женский день. Самым дорогим направлением стал тур в поселок Эстосадок в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль объявил о масштабной атаке на Иран

    Брошенным в Катаре россиянам предложили лететь домой самостоятельно за 120 тысяч рублей

    Ахматовец рассказал об «адском противостоянии» под Суджей во время прорыва ВСУ

    Ходченкова опубликовала фото в порванном наряде после конфуза на красной дорожке

    Мигрант из Центральной Азии оказался диверсантом

    Известный телеведущий задремал в эфире

    Мужчина уехал из российского аэропорта на машине ФСБ

    Названы неожиданные причины запора и диареи

    Китай запустил экспериментальные спутники Shiyan-30

    Раскрыта сложная борьба в Белом доме из-за войны с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok