Россияне решили встречать лето 2026 года в четырех странах Азии

Россияне летом 2026 года полетят в Индонезию, на Мальдивы, в Японию и в Таиланд

Жители России решили встречать лето 2026 года в четырех странах Азии — они полетят в Индонезию, на Мальдивы, в Японию и в Таиланд. Планы туристов раскрыли аналитики сервиса OneTwoTrip, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным, количество ранних авиазаказов среди россиян увеличилось на 40 процентов в сравнении с показателями прошлого года. При этом путешественники массово заинтересовались отдыхом в азиатских странах, к примеру, спрос на полет в Индонезию вырос в 10 раз. В список перспективных направлений попала и Черногория. Турэксперты связывают возросший интерес к летнему отдыху в ней желанием посетить государство на Балканском полуострове до отмены безвизового въезда.

Среди стран, где граждане России наиболее активно бронируют отели на лето, первое место у Марокко — спрос на отдых в этой африканской стране увеличился в 10 раз. Также российских туристов привлекает Абхазия — рост спроса на нее увеличился в 3,5 раза, на Китай — в 2,5 раза.

Внутри странны заметнее всего вырос интерес к отдыху в поселке Витязево под Анапой — его доля возросла в 3,5 раза. Еще туристов заинтересовало лето в Суздале — рост бронирований отелей здесь увеличился в 2,5 раза.

