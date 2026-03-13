Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 13 марта 2026Россия

Россиянин чинил машину и пережил клиническую смерть

Shot: В Свердловской области мужчина чинил машину и пережил клиническую смерть
Майя Назарова

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Свердловской области мужчина чинил машину и пережил клиническую смерть. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, 21-летний россиянин ремонтировал авто и внезапно перестал выходить на связь с родителями. Близкие забили тревогу и бросились на его поиски.

Уральца нашли только спустя три часа в гараже — он лежал на полу без сознания, а все помещение было загазовано.

Его в крайне тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Он был в коме, у него остановилось сердце. В свердловском Минздраве отметили, что молодого человека чудом спасли. Сейчас он восстанавливается: учится ходить и говорить.

До этого сообщалось, что в Перми студент потерял сознание и полтора часа варился в кипятке в общежитии. В учебном заведении не стали комментировать случившееся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС отказались плясать под дудку Зеленского

    В Москве решили эффективнее бороться со сверхнормативным дорожным шумом

    Иран назвал главную проблему Трампа

    В России осудят иностранца за атаку дронов на военный аэродром и сход поездов

    10-летний модельер представил коллекцию из старых вещей на Неделе моды в Париже

    100-летняя женщина раскрыла неожиданные секреты долголетия

    Стало известно о подготовке ВСУ провокаций с использованием химоружия

    Константинов назвал фашизмом заявление Зеленского о Крыме

    Аномальная погода накроет три региона России

    Стали известны цели ответных ударов ВС России по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok