Россиянин чинил машину и пережил клиническую смерть

Shot: В Свердловской области мужчина чинил машину и пережил клиническую смерть

По сведениям издания, 21-летний россиянин ремонтировал авто и внезапно перестал выходить на связь с родителями. Близкие забили тревогу и бросились на его поиски.

Уральца нашли только спустя три часа в гараже — он лежал на полу без сознания, а все помещение было загазовано.

Его в крайне тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Он был в коме, у него остановилось сердце. В свердловском Минздраве отметили, что молодого человека чудом спасли. Сейчас он восстанавливается: учится ходить и говорить.

