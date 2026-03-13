18:02, 13 марта 2026Силовые структуры

Россиянин изнасиловал девятилетнюю девочку и расправился с ней

В Москве раскрыли убийство 9-летней девочки, совершенное 25 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве раскрыли расправу над девятилетней девочкой, совершенную 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Уголовное дело рассматривается по статье 105 («Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, 24 января 1999 года мужчина, находясь рядом с домом на улице Грекова, под надуманным предлогом заставил девятилетнюю девочку пройти с ним в подвал, где, воспользовавшись отсутствием свидетелей и физическим превосходством, совершил изнасилование и другие насильственные действия. Чтобы скрыть содеянное, отвел пострадавшую в заброшенный дом и расправился с ней.

Сразу установить личность преступника не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты столичного СК совместно с сотрудниками МВД повторно изучили материалы уголовного дела и проанализировали ранее собранные доказательства.

В процессе сложных судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую, которая тогда была недоступна, был установлен генотип. Его анализ позволил установить личность подозреваемого. Проверка по базам данных выявила, что следы принадлежат ранее неоднократно судимому 73-летнему уроженцу Тамбовской области, который в настоящее время отбывает наказание за совершение расправы.

В ходе допроса он дал признательные показания. В ближайшее время будет проведена проверка показаний на месте преступления.

Ранее сообщалось, что россиянин из винтовки прострелил глаз несовершеннолетнему.

    Последние новости

    Макрон сделал предупреждение России по Украине

    Россиянам назвали три самых бесполезных БАДа

    Норвежский лыжник Клебо рассказал о состоянии здоровья после падения на трассе

    Москва поставила очередной тепловой рекорд

    Иран задал США неудобные вопросы об Ормузском проливе

    ЦБ резко повысил курс доллара

    В сети испытали неловкость из-за видео с открытия магазина Victoria's Secret в Британии

    Мужчина зашел в женский туалет в аэропорту и тайком снял на видео двух женщин

    В Подмосковье загорелся пансионат для престарелых

    Россияне предсказали победителя премии «Оскар»

    Все новости
