Россиянин изнасиловал девятилетнюю девочку и расправился с ней

В Москве раскрыли убийство 9-летней девочки, совершенное 25 лет назад

В Москве раскрыли расправу над девятилетней девочкой, совершенную 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Уголовное дело рассматривается по статье 105 («Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, 24 января 1999 года мужчина, находясь рядом с домом на улице Грекова, под надуманным предлогом заставил девятилетнюю девочку пройти с ним в подвал, где, воспользовавшись отсутствием свидетелей и физическим превосходством, совершил изнасилование и другие насильственные действия. Чтобы скрыть содеянное, отвел пострадавшую в заброшенный дом и расправился с ней.

Сразу установить личность преступника не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты столичного СК совместно с сотрудниками МВД повторно изучили материалы уголовного дела и проанализировали ранее собранные доказательства.

В процессе сложных судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую, которая тогда была недоступна, был установлен генотип. Его анализ позволил установить личность подозреваемого. Проверка по базам данных выявила, что следы принадлежат ранее неоднократно судимому 73-летнему уроженцу Тамбовской области, который в настоящее время отбывает наказание за совершение расправы.

В ходе допроса он дал признательные показания. В ближайшее время будет проведена проверка показаний на месте преступления.

Ранее сообщалось, что россиянин из винтовки прострелил глаз несовершеннолетнему.