Россиянин отметил условный приговор и попал под новое дело

В Петербурге взяли под стражу жителя, отметившего наркотиками условный приговор

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу жителя Генриха Оганесяна, получившего за день до этого условный приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

12 марта Оганесяна признали виновным по статье 158 («Кража») УК РФ, но колонии он избежал. В тот же вечер мужчина заказал почти два грамма наркотиков и отправился за ними в лес. На обратном пути Оганесяна задержали полицейские.

Вину он признал, но выступил против заключения под стражу, заявив, что собирается на СВО и до ухода хочет побыть дома.

