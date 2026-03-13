19:15, 13 марта 2026

Россиянин отметил условный приговор и попал под новое дело

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу жителя Генриха Оганесяна, получившего за день до этого условный приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

12 марта Оганесяна признали виновным по статье 158 («Кража») УК РФ, но колонии он избежал. В тот же вечер мужчина заказал почти два грамма наркотиков и отправился за ними в лес. На обратном пути Оганесяна задержали полицейские.

Вину он признал, но выступил против заключения под стражу, заявив, что собирается на СВО и до ухода хочет побыть дома.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция задержала жителя за организацию онлайн-казино.

