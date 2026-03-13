Реклама

Россиянки лишились отпуска в ЮАР и остались должны туроператору

Российский туроператор не вернул трем туристкам деньги за сорванный отпуск в ЮАР
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Три россиянки лишились отпуска в Южно-Африканской Республике (ЮАР) из-за ближневосточного конфликта и остались должны туроператору денег за сорванный отдых. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, москвичка Инна в январе забронировала тур в африканской стране стоимостью 4,5 тысячи евро (415,6 тысячи рублей). Она и еще две туристки должны были поехать на отдых с 7 по 16 марта и предварительно внесли предоплату в размере 255 тысяч рублей, остальную сумму Инна должна была передать представителям туристического агентства наличными в Кейптауне.

Однако из-за эскалации на Ближнем Востоке женщинам предложили перелет через Эфиопию с доплатой в 200 тысяч рублей. Путешественницы отказались и потребовали возврата денег. Согласно договору, компания Reset Trip могла вычесть часть расходов на организацию отдыха. В итоге туроператор заверил путешественниц, что уже израсходовал на них 311 тысяч, и не вернул деньги за сорванный тур, а после этого заблокировал женщин в общем чате.

«Нам прислали акт без каких-либо подтверждающих документов с утверждением, что мы еще остались должны агенту. Мы попросили доказательства расходов, но они уже неделю ничего не предоставляют», — рассказала Инна, отметив, что планирует подавать коллективный иск в суд.

Ранее туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах россиянами. Туристам не предложили еду, жилье или альтернативные рейсы.

