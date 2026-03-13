Российская авиакомпания продолжит полеты несмотря на ограничения

Росавиация: Azur Air продолжит полеты несмотря на срок сертификата эксплуатанта

Российская авиакомпания Azur Air продолжает полеты несмотря на ограничение срока сертификата эксплуатанта. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«"Азур Эйр" продолжает производственную деятельность», — говорится в сообщении.

В Росавиации сообщили, что срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air ограничен до 8 июня 2026 года. Если до этого времени компания не устранит выявленные замечания, документ будет аннулирован.

Ранее Azur Air пригрозили санкциями на полеты из-за регулярных задержек рейсов. В январе 164 рейса (31 процент от общего числа) авиаперевозчика были задержаны более чем на два часа, а в феврале — 123 (26,7 процента). При этом опоздание 90 февральских отправлений превысило четыре часа.