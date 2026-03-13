Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:07, 13 марта 2026

«Ростех» разработал дрон-камикадзе с дальностью в сотни километров

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Ростех» разработал новый барражирующий боеприпас для поражения целей в глубоком тылу. Изделие получило двигатель внутреннего сгорания, сообщила госкорпорация.

Аппарат с треугольным крылом отличается высокой скоростью и маневренностью. Дрон-камикадзе сможет использовать различные профили полета для обхода зон противовоздушной обороны противника. Барражирующий боеприпас сможет поражать цели на дальности в сотни километров. Подробные характеристики изделия не раскрывают.

«Новый барражирующий боеприпас имеет форм-фактор "дельта" и в настоящее время проходит испытания», — сказал управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем «Ростеха» Борис Подольный.

В феврале концерн «Калашников» сообщил о разработке тактического управляемого боеприпаса «КУБ-10МЭ» с дальностью полета более 100 километров. Аппарат отличает высокая помехозащищенность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok