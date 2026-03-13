«Ростех» разработал дрон-камикадзе с дальностью в сотни километров

«Ростех»: Новый дрон-камикадзе с дальностью в сотни километров испытывают

«Ростех» разработал новый барражирующий боеприпас для поражения целей в глубоком тылу. Изделие получило двигатель внутреннего сгорания, сообщила госкорпорация.

Аппарат с треугольным крылом отличается высокой скоростью и маневренностью. Дрон-камикадзе сможет использовать различные профили полета для обхода зон противовоздушной обороны противника. Барражирующий боеприпас сможет поражать цели на дальности в сотни километров. Подробные характеристики изделия не раскрывают.

«Новый барражирующий боеприпас имеет форм-фактор "дельта" и в настоящее время проходит испытания», — сказал управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем «Ростеха» Борис Подольный.

В феврале концерн «Калашников» сообщил о разработке тактического управляемого боеприпаса «КУБ-10МЭ» с дальностью полета более 100 километров. Аппарат отличает высокая помехозащищенность.