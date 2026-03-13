Сексолог назвала самый популярный вид женского оргазма патологией

Сексолог и гинеколог Юлия Маневская заявила, что один из видов оргазма, который является самым популярным у женщин, считается патологией. Об этом она рассказала в ходе интервью для YouTube-канала журналистки Елены Воротиловой.

По словам Маневской, исходя из ее личной статистики приемов, большинство женщин испытывают мышечный оргазм. Он возникает при сжатии во время секса мышц тазового дна, пояснила специалистка.

Несмотря на распространенность этого вида оргазма, он считается патологией, добавила врач. При этом мышечный оргазм она назвала равносильным клиторальному. «Мышечным оргазмом, кстати, еще занимаются дети, когда они вытягивают ножки, напрягают и в области клитора и влагалища чувствуют такие волнообразные приятные ощущения», — добавила Маневская.

