05:04, 13 марта 2026Забота о себе

Женщинам подсказали способ найти точку G

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Сексолог и гинеколог Юлия Маневская подсказала женщинам способ самостоятельно обнаружить у себя точку G. Эту тему она затронула во время интервью для YouTube-канала журналистки Елены Воротиловой.

Сначала, как утверждает Маневская, необходимо ввести два пальца во влагалище. Затем стоит сделать небольшое движение назад. На расстоянии одного-двух сантиметров от входа во влагалище на передней стенке нужно найти шероховатую поверхность, представляющую собой маленькую точку, пояснила доктор.

При надавливании на эту зону у женщин возникают приятные позывы к мочеиспусканию, уточнила она. «Во время секса эта точка кровоснабжается еще сильнее, соответственно, ощущения еще ярче», — рассказала Маневская. Эти волнообразные приятные ощущения как раз и являются вагинальным оргазмом, добавила она.

Ранее психиатр Эдуард Холодов рассказал, как антидепрессанты влияют на сексуальную жизнь. Он предупредил, что из-за этих медикаментов может снизиться либидо.

