16:25, 13 марта 2026Авто

Семейная пара нашла неожиданную причину потери зрения во время вождения машины

Московская семья слепла за рулем Hyundai из-за последствий курения вейпа
Марина Аверкина

Фото: Shutterstock AI / Shutterstock / Fotodom

С необычной проблемой столкнулась семейная пара из Москвы. Автомобилистка Наталья длительное время пыталась понять, почему слепнет за рулем своего Hyundai Solaris. При этом дома и на улице она видела прекрасно, но каждый раз во время вождения зрение резко падало, пишет Telegram-канал Baza. Проблема усугублялась в темное время суток и в дождливую погоду.

Обращение к врачам, глазные капли и специальная гимнастика не давали никакого эффекта. Супруг Натальи также пытался разобраться в ситуации. Сначала он думал, что дело в плохо нанесенном антидожде, и очистил лобовое стекло. Но проблема сохранилась. Наталья была вынуждена отказаться от вождения, и тогда за руль сел ее муж. Он вдруг тоже начал терять зрение и видеть все размыто, а женщина, напротив, поняла, что видит очень хорошо на пассажирском кресле.

Обсуждение ситуации натолкнуло их на истинную причину проблем со зрением. Оказалось, что, находясь за рулем, Наталья постоянно курит вейп. Смолы из пара при курении оседали на поверхности рядом с водительским местом, постепенно образовав пленку. Тщательная химчистка справилась со «слепотой». Кроме того, Наталья так испугалась за состояние своих легких, что отказалась от вейпа.

Ранее стало известно, что в 2027 году в Москве могут появиться приборы для фиксации дорожного шума. Устройство уже готово и успешно прошло сертификацию в Ростесте.

