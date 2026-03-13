Сосед России усилит сотрудничество со странами НАТО

Таджикистан усилит энергетическое взаимодействие с европейскими компаниями

Таджикистан и консорциум европейских компаний договорились о завершении технического обслуживания ключевых объектов проекта CASA-1000 до мая 2028 года. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство энергетики и водных ресурсов республики по итогам встречи в шведском городе Людвика.

Переговоры прошли с участием представителей компаний Hitachi Energy (Швеция) и Cobra Instalaciones y Servicios S.A. (Испания), которые занимались строительством конверторных станций «Сангтуда» в Таджикистане и «Навшера» в Пакистане. Достигнутые договоренности обеспечат стабильную эксплуатацию объектов инфраструктуры до завершения прокладки линии электропередачи через Афганистан, намеченной на 2027 год.

Проект позволит экспортировать излишки гидроэлектроэнергии из Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

В рамках рабочей поездки министр энергетики Таджикистана Далер Джума также встретился с представителями оператора энергорынка Nord Pool. Стороны обсудили возможности использования европейского опыта для создания современного рынка электроэнергии в Таджикистане и его интеграции в региональную систему торговли. Европейские партнеры выразили готовность к консультациям и обмену опытом.

Ранее Таджикистан получил доступ к спутниковой связи Starlink от компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Контракт подписан между компанией и службой связи республики. В Таджикистане также находится 201-я российская военная база, являющиеся крупнейшим сухопутным военным объектом России за рубежом. Она дислоцирована в городах Душанбе и Бохтар.