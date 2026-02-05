Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:11, 5 февраля 2026Бывший СССР

Постсоветская страна с российской военной базой получила доступ к Starlink

Таджикистан получил доступ к спутниковой связи Starlink Илона Маска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Таджикистан получил доступ к спутниковой связи Starlink Илона от компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Об этом пишет «Азия-Плюс» в своем Telegram-канале.

Контракт подписан между компанией и службой связи республики. «Контракт (...) направлен на подключение к спутниковому интернету жителей труднодоступных горных и приграничных районов страны, где прокладка традиционной инфраструктуры (оптоволоконные магистрали, кабели) затруднена», — говорится в сообщении.

В Таджикистане также находится 201-я российская военная база, являющиеся крупнейшим сухопутным военным объектом России за рубежом. Она дислоцирована в городах Душанбе и Бохтар.

Ранее российский военблогер Ветеран заявил о массовом отключении терминалов Starlink как у российской, так и у украинской армий. Позднее украинский военнослужащий с позывным Алекс подтвердил отключение части терминалов Starlink и в Вооруженных силах Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров описал подробности звонка президента Украины Путину

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Россиян призвали отказаться от сдачи шести бесполезных анализов

    Биткоин продолжил стремительно дешеветь

    Фура чуть не переехала сотрудника Ространснадзора в российском городе

    Федрезерв США обвинили в выпуске «волшебных денег»

    В России рухнули продажи грузовиков

    Появилась теория, что Оксана Федорова отказалась от титула «Мисс Вселенная», чтобы спастись от Эпштейна. Трамп был ей недоволен

    Лавров рассказал о хороших моментах в диалоге с администрацией Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok