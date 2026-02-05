Постсоветская страна с российской военной базой получила доступ к Starlink

Таджикистан получил доступ к спутниковой связи Starlink Илона Маска

Таджикистан получил доступ к спутниковой связи Starlink Илона от компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Об этом пишет «Азия-Плюс» в своем Telegram-канале.

Контракт подписан между компанией и службой связи республики. «Контракт (...) направлен на подключение к спутниковому интернету жителей труднодоступных горных и приграничных районов страны, где прокладка традиционной инфраструктуры (оптоволоконные магистрали, кабели) затруднена», — говорится в сообщении.

В Таджикистане также находится 201-я российская военная база, являющиеся крупнейшим сухопутным военным объектом России за рубежом. Она дислоцирована в городах Душанбе и Бохтар.

Ранее российский военблогер Ветеран заявил о массовом отключении терминалов Starlink как у российской, так и у украинской армий. Позднее украинский военнослужащий с позывным Алекс подтвердил отключение части терминалов Starlink и в Вооруженных силах Украины.