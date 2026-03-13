Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 13 марта 2026Россия

Спасатели сообщили о новом решении после обнаружения тела второго ребенка под Москвой

Зону поиска тела третьего ребенка в Звенигороде расширили до 20 километров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Зону поиска третьего тела утонувшего ребенка расширили на 20 километров. Об этом сообщил начальник Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Пряхин, чьи слова приводит ТАСС.

«Зона сместилась на 20 километров от штаба», — сказал он. Каких-либо других подробностей Пряхин не привел.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. По данным следователей, дети купили в магазине шоколад и направились к реке, у которой часто проводили время, и провалились под лед.

11 марта одного из мальчиков нашли без признаков жизни в двух километрах от района пропажи. Еще через два дня в пяти километрах от него обнаружили второе тело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Иранский посол назвал Израиль онкологической опухолью

    Вера Брежнева подогрела слухи о помолвке после прогулки экс-супруга с молодой спутницей

    Названа самая приоритетная цель для российских артиллеристов на СВО

    Трамп высказался о состоянии нового верховного лидера Ирана

    Автолюбителям назвали оптимальное время для смены резины

    Лукашенко купил «Орешник»

    Спасатели сообщили о новом решении после обнаружения тела второго ребенка под Москвой

    Международные резервы России заметно упали

    Необходимость массового применения ГОСТов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok