Спасатели сообщили о новом решении после обнаружения тела второго ребенка под Москвой

Зону поиска тела третьего ребенка в Звенигороде расширили до 20 километров

Зону поиска третьего тела утонувшего ребенка расширили на 20 километров. Об этом сообщил начальник Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Пряхин, чьи слова приводит ТАСС.

«Зона сместилась на 20 километров от штаба», — сказал он. Каких-либо других подробностей Пряхин не привел.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. По данным следователей, дети купили в магазине шоколад и направились к реке, у которой часто проводили время, и провалились под лед.

11 марта одного из мальчиков нашли без признаков жизни в двух километрах от района пропажи. Еще через два дня в пяти километрах от него обнаружили второе тело.