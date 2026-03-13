Реклама

США признали гибель четырех военных в ходе операции против Ирана

CNN: США подтвердили гибель четырех членов экипажа самолета-заправщика KC-135
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: U.S. Air Force / Airman 1st Class Cedrique Oldaker / Reuters

США подтвердили гибель четырех членов экипажа самолета-заправщика KC-135 Stratotanker, потерпевшего крушение в воздушном пространстве Ирака. Об этом сообщает американское Центральное командование (CENTCOM) в соцсети X.

«Примерно в 14:00 по восточному времени 12 марта в западной части Ирака потерпел крушение американский самолет-заправщик KC-135. Четверо из шести членов экипажа, находившихся на борту, признаны погибшими; спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении.

В CENTCOM вновь заявили, что крушение самолета не было вызвано вражеским или дружественным огнем. Обстоятельства происшествия расследуются, отметили там.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента на западе Ирака один из американских самолетов-заправщиков потерпел крушение, а второй благополучно приземлился в Израиле.

