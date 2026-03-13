23:25, 13 марта 2026Мир

США решили перебросить на Ближний Восток подразделение морской пехоты

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Adam Dublinske / U.S. Navy / Reuters

США направляют на Ближний Восток экспедиционное подразделение морской пехоты и дополнительные боевые корабли. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что это происходит на фоне того, как Иран наращивает атаки в районе Ормузского пролива. По данным WSJ, глава Пентагона Пит Хегсет якобы уже одобрил запрос Центрального командования США на развертывание десантной группы быстрого реагирования. Уточняется, что идет о переброске экспедиционного соединения морской пехоты, которая обычно включает в себя пять тысяч морских пехотинцев.

Ранее сообщалось, что США готовят к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана третий по счету авианосец «Джордж Буш».

