18:51, 13 марта 2026

Стала известна судьба машины Бритни Спирс после ее ареста

Машину Бритни Спирс после ее ареста за пьяную езду забрал 19-летний сын Джейден
Андрей Шеньшаков

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images

Младший сын певицы Бритни Спирс Джейден забрал машину артистки после ее ареста за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Как видно на опубликованных снимках, 19-летний Джейден Федерлайн находился за рулем того самого автомобиля Mercedes, на котором она каталась в день задержания. Журналисты уточняют, что это не первый случай, когда она доверяет сыну свой автомобиль после инцидента с полицией.

5 марта в СМИ появились сообщения о том, что Бритни доставили в полицейский участок. Менеджер легенды нулевых заявил, что она уже давно «движется по неверному пути». Он также уточнил, что арест может стать толчком для Бритни к осознанному и трезвому образу жизни. Суд по делу Спирс назначен на 4 мая.

В начале марта стало известно, что певицу Бритни Спирс арестовали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде.

