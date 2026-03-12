Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 12 марта 2026Мир

Стало известно о смерти подозреваемого в нападении на синагогу в США

AP: Подозреваемый в нападении на синагогу в Мичигане мертв
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетСтрельба в США

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Мужчина, который подозревается в нападении на синагогу в американском штате Мичиган, мертв. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

«Подозреваемый в нападении на синагогу в штате Мичиган мертв», — говорится в сообщении агентства. При этом информация о его личности и мотивах действий не приводится. Также неизвестными остаются подробности его гибели. О пострадавших или погибших в результате нападения не сообщалось.

О том, что неизвестный открыл стрельбу в синагоге в США, стало известно вечером 12 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Распутица добралась до фронта». ВСУ начали охоту на российских военнослужащих, которые сбивают их поставки дронами. Что известно?

    Количество угонов почти обнулилось в одном из городов России

    В Госдуме задумались об автокредитах под 3%

    Стало известно о потерях ЕС из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Во Франции оценили проект миссии в Ормузском проливе

    Венгрия вернула Украине инкассаторские машины без золота и валюты

    В Иране раскрыли ситуацию в Ормузском проливе

    Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать российские регионы

    Израильские военные начали новую волну атак на Тегеран

    На Украине рассказали о смене позиции Зеленского по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok