Стало известно о смерти подозреваемого в нападении на синагогу в США

AP: Подозреваемый в нападении на синагогу в Мичигане мертв

Мужчина, который подозревается в нападении на синагогу в американском штате Мичиган, мертв. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

«Подозреваемый в нападении на синагогу в штате Мичиган мертв», — говорится в сообщении агентства. При этом информация о его личности и мотивах действий не приводится. Также неизвестными остаются подробности его гибели. О пострадавших или погибших в результате нападения не сообщалось.

О том, что неизвестный открыл стрельбу в синагоге в США, стало известно вечером 12 марта.