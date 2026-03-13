ТАСС: Жители Харьковской области сотрудничают со спецслужбами РФ

Жители Харьковской области сотрудничают со спецслужбами России. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Бывший военнослужащий ССО (Сил специальных операций) Украины Д. Янгол признает, что многие жители Харьковской области не только придерживаются пророссийских взглядов, но и активно сотрудничают с нашими спецслужбами», — отметил собеседник агентства.

Он рассказал, как один из жителей Харьковской области стал «серым фоном» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате украинские спецназовцы перестали замечать его, что помогало мужчине узнавать подробности всех переговоров.

Ранее стало известно, что жители Харьковской области начали самостоятельно бороться с оптоволоконными дронами ВСУ. Сообщалось, что они делают это при помощи ножниц.