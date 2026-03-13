У главы совета судей Московской области нашли активы на 200 миллионов рублей

ВККС направила в ГП материалы по двум судьям для принятия антикоррупционных мер

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России направила в Генпрокуратуру (ГП) материалы в отношении трех судей, у которых выявлены незадекларированные активы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

Председатель высшей судебной инстанции Игорь Краснов поручил принять антикоррупционные меры в отношении заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского и судьи Химкинского городского суда, председателя совета судей Московской области Владимира Татарова. У них и членов их семей имеются активы, не соответствующие задекларированным доходам.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, судья Татаров и его родственники — брат, мать, отец, тесть и теща — за годы его работы в судебной системе приобрели дорогостоящее имущество, земельные участки и недвижимость на сумму 204 миллиона рублей. Причем часть активов находится в Химкинском районе Московской области, по месту служебной деятельности Татарова. Среди них — здания, принадлежащие тестю и теще судьи, в которых открыт люксовый пансионат для пожилых людей.

Татаров начал карьеру с должности помощника судьи Центрального района Сочи, затем стал мировым судьей там же, а в 2010 году переехал в Химки и продолжил работу судьей.

Кучинский пришел в судебную систему в мае 2003 года из прокуратуры подмосковного Солнечногорска, где был следователем. Он, так же как и Татаров, работал судьей Химкинского городского суда, откуда перешел в Мособлсуд, затем во Второй кассационный суд общей юрисдикции. С января 2022 года Кучинский занимает должность заместителя председателя Воронежского областного суда.

В его собственности оказалась квартира от подмосковного застройщика, дело которого он рассматривал в 2009 году. Еще две квартиры судья купил по сильно заниженной стоимости. Кроме того, выяснилось, что он уклонился от уплаты налогов за недвижимость. У его тестя и тещи также имеется недвижимость при более скромных доходах.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России признал законным решение возбудить дело в отношении судьи из Ростова-на-Дону Артура Маслова.