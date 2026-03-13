Сын украинского банкира задушил отца в Италии

Бывший СССР
17:47, 13 марта 2026

Украинского банкира Адарича в Италии задушил его сын
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Michael Nguyen / NurPhoto via Getty Images

Сын украинского банкира Александра Адарича Игорь задушил отца, а затем выбросил его тело из окна гостиницы в Италии. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

«Александр Адарич был уже мертв, когда 23 января упал с четвертого этажа здания на улице Нерино. На это указывали следы на шее 54-летнего бывшего украинского банкира. Вскрытие тела жертвы это подтверждает», — говорится в публикации.

Игорь Адарич был задержан в Барселоне 27 февраля. Следственные органы разыскивают вероятных подельников 33-летнего бизнесмена.

Об убийстве бизнесмена стало известно 29 января. Тогда сообщалось, что два человека спешно покинули гостиницу, откуда был выброшен украинский банкир.

    Последние новости

    Макрон сделал предупреждение России по Украине

    Россиянам назвали три самых бесполезных БАДа

    Норвежский лыжник Клебо рассказал о состоянии здоровья после падения на трассе

    Москва поставила очередной тепловой рекорд

    Иран задал США неудобные вопросы об Ормузском проливе

    ЦБ резко повысил курс доллара

    В сети испытали неловкость из-за видео с открытия магазина Victoria's Secret в Британии

    Мужчина зашел в женский туалет в аэропорту и тайком снял на видео двух женщин

    В Подмосковье загорелся пансионат для престарелых

    Россияне предсказали победителя премии «Оскар»

    Все новости
