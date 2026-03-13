Сын украинского банкира задушил отца в Италии

Украинского банкира Адарича в Италии задушил его сын

Сын украинского банкира Александра Адарича Игорь задушил отца, а затем выбросил его тело из окна гостиницы в Италии. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

«Александр Адарич был уже мертв, когда 23 января упал с четвертого этажа здания на улице Нерино. На это указывали следы на шее 54-летнего бывшего украинского банкира. Вскрытие тела жертвы это подтверждает», — говорится в публикации.

Игорь Адарич был задержан в Барселоне 27 февраля. Следственные органы разыскивают вероятных подельников 33-летнего бизнесмена.

Об убийстве бизнесмена стало известно 29 января. Тогда сообщалось, что два человека спешно покинули гостиницу, откуда был выброшен украинский банкир.