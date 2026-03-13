Турист подал иск на закусочную в США из-за слишком острого соуса

Турист попробовал тако, обжег язык и попытался засудить закусочную в Нью-Йорке

Турист из Германии обжег язык и подал иск на закусочную в Нью-Йорке (США) из-за слишком острого соуса, однако суд отклонил его жалобу. Об этом пишет издание The New York Post.

В заявлении говорится, что Файкал Манц попробовал три тако в закусочной на Таймс-сквер, после чего некоторое время страдал от непрекращающейся боли из-за слишком острого соуса сальса. Также его беспокоила диарея, тошнота, волдыри во рту и на языке. «Для меня, человека, живущего в Германии и не употребляющего острую пищу, это стало огромным физическим и психологическим шоком», — отметил турист.

Он попытался засудить заведение и получить 100 тысяч долларов (восемь миллионов рублей) компенсации, однако его иск был отклонен. Неприязнь путешественника к компонентам блюда назвали его личной проблемой.

Ранее стало известно, что 68-летняя туристка потеряла сознание во время семейного ужина в ресторане и не выжила.