Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:40, 13 марта 2026

Турист подал иск на закусочную в США из-за слишком острого соуса

Турист попробовал тако, обжег язык и попытался засудить закусочную в Нью-Йорке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Турист из Германии обжег язык и подал иск на закусочную в Нью-Йорке (США) из-за слишком острого соуса, однако суд отклонил его жалобу. Об этом пишет издание The New York Post.

В заявлении говорится, что Файкал Манц попробовал три тако в закусочной на Таймс-сквер, после чего некоторое время страдал от непрекращающейся боли из-за слишком острого соуса сальса. Также его беспокоила диарея, тошнота, волдыри во рту и на языке. «Для меня, человека, живущего в Германии и не употребляющего острую пищу, это стало огромным физическим и психологическим шоком», — отметил турист.

Он попытался засудить заведение и получить 100 тысяч долларов (восемь миллионов рублей) компенсации, однако его иск был отклонен. Неприязнь путешественника к компонентам блюда назвали его личной проблемой.

Ранее стало известно, что 68-летняя туристка потеряла сознание во время семейного ужина в ресторане и не выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok