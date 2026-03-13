Реклама

09:11, 13 марта 2026

Уехавший из России блогер-иноагент рассказал о тоске по стране

Блогер Макашенец заявил, что скучает по России, когда вспоминает Санкт-Петербург
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Блогер Александр Макашенец (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, заявил о тоске по стране. В этом он признался в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Блогер рассказал, что его родной город — Санкт-Петербург. «Честно говоря, по России скучаю, только строго когда вспоминаю про Петербург», — заявил Макашенец.

Он добавил, что вспоминает отдельные места, в частности стадион «Петровский» и Петроградский район Петербурга.

Ранее дочь телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и комика Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша и музыкант Софья Шац, живущая в Европе, высказалась о тоске по России. Она заявила, что больше не скучает по стране.

