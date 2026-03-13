18:38, 13 марта 2026

Уехавший в Европу Хованский высказался о жизни после развода

Блогер Юрий Хованский заявил, что нашел новую девушку после развода
Маргарита Щигарева
Кадр: ВПИСКА / YouTube

Известный российский блогер Юрий Хованский, уехавший в Европу, рассказал о жизни после развода. В беседе с телеведущим Дмитрием Дибровым, опубликованной во «ВКонтакте», он сообщил, что снова состоит в отношениях.

По словам Хованского, из СМИ он узнал, что Дибров после развода «достаточно быстро неплохо устроился». «Имеется в виду, что вы нашли себе новую пассию. Я ведь тоже нашел», — пояснил блогер.

Хованский не стал называть имя новой возлюбленной и приводить какие-либо подробности об их романе. При этом блогер отметил, что после развода прошел в Сербии процедуру развенчания.

Ранее Хованский раскрыл подробности развода. Он заявил, что у них с бывшей супругой возникали разногласия из-за переезда в Сербию. Он также рассказывал, что уставал от необходимости эмоционально вовлекаться в проблемы супруги, которые ему проблемами не кажутся.

Хованский женился на своей девушке Ксении в декабре 2022 года.

    Последние новости

    Макрон сделал предупреждение России по Украине

    Хегсет одобрил отправку тысяч морпехов на Ближний Восток

    Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля

    В ЦАХАЛ подвели итоги ударов по Ирану

    В Госдуме прокомментировали ситуацию с гендер-пати у памятника Жукову

    Россиянка почти полностью лишилась зубов в клинике Турции

    В Госдуме допустили подорожание нефти в два-три раза

    Звезда «Клона» подал в суд на телеканал из-за показа сериала

    Стала известна судьба машины Бритни Спирс после ее ареста

    Число погибших при ударе ракет Storm Shadow по Брянску выросло

    Все новости
