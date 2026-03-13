Уехавший в Европу Хованский высказался о жизни после развода

Блогер Юрий Хованский заявил, что нашел новую девушку после развода

Известный российский блогер Юрий Хованский, уехавший в Европу, рассказал о жизни после развода. В беседе с телеведущим Дмитрием Дибровым, опубликованной во «ВКонтакте», он сообщил, что снова состоит в отношениях.

По словам Хованского, из СМИ он узнал, что Дибров после развода «достаточно быстро неплохо устроился». «Имеется в виду, что вы нашли себе новую пассию. Я ведь тоже нашел», — пояснил блогер.

Хованский не стал называть имя новой возлюбленной и приводить какие-либо подробности об их романе. При этом блогер отметил, что после развода прошел в Сербии процедуру развенчания.

Ранее Хованский раскрыл подробности развода. Он заявил, что у них с бывшей супругой возникали разногласия из-за переезда в Сербию. Он также рассказывал, что уставал от необходимости эмоционально вовлекаться в проблемы супруги, которые ему проблемами не кажутся.

Хованский женился на своей девушке Ксении в декабре 2022 года.