14:09, 13 марта 2026

В «Азове» призвали отказаться от одного мифа о России

Экс-командир полка «Азов» Жорин: Экономический крах России — это миф
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Экономический крах России за 2-3 недели  — это миф, от которого Украине необходимо отказаться. К этому в социальных сетях призвал экс-командир полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), замкомандира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин.

«Рост цен на нефть не является прямой катастрофой, а скорее напоминанием о том, что мечты об "экономическом крахе России через 2-3 недели" являются очередным мифом», — заявил военный.

Он призвал власти вести честный диалог с населением страны и не рассчитывать на «волшебство».

Ранее эффективность «Азова» оценил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, первый корпус Нацгвардии Украины «Азов» является одной из наиболее эффективных боевых структур украинской армии.

