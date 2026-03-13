Реклама

09:51, 13 марта 2026Мир

В ЕС допустили поставки энергоносителей из России

Поппель: Австрия может пересмотреть отношения с РФ из-за энергетического кризиса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрия может пересмотреть отношения с Россией и ее роль как поставщика ресурсов на фоне энергетического кризиса. Об этом заявил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель, его слова приводит РИА Новости.

«В нынешней геополитической ситуации люди могут снова задуматься о том, что важная часть поставок газа связана с Россией (...). Поэтому нынешний энергетический кризис может привести к более рациональному подходу и к тому, что Россию вновь будут рассматривать как партнера в обеспечении надежных поставок энергии», — указал эксперт.

По его словам, австрийские власти могут серьезно пересмотреть свою систему энергоснабжения и проявить «более прагматичный подход» в отношении сотрудничества с Москвой.

С начала атаки США и Израиля на Иран транзит судов через Ормузский пролив сократился на 97 процентов. На фоне этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал».

