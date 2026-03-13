19:00, 13 марта 2026Россия

В Госдуме прокомментировали ситуацию с гендер-пати у памятника Жукову

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Газета.Ru»

У многодетной семьи, против которых завели уголовное дело после гендер-пати у памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову, не было злого умысла. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Осквернение памятников подразумевает действия "в целях причинения ущерба". По мне так очевидно, что никакого умысла не было. Хотя вопросы в отношении участников "мероприятия" есть», — пояснил он.

Парламентарий также выразил надежду на то, что у семьи все будет хорошо.

Об инциденте в Калужской области стало известно ранее 13 марта. На опубликованных кадрах россияне с двумя сыновьями стоят в паре метров от памятника полководцу. После обратного отсчета мальчики начинают распылять баллончики с краской синего цвета, что сообщает о скором появлении у них брата.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении памятников.

    Последние новости

    Макрон сделал предупреждение России по Украине

    Хегсет одобрил отправку тысяч морпехов на Ближний Восток

    Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля

    В ЦАХАЛ подвели итоги ударов по Ирану

    В Госдуме прокомментировали ситуацию с гендер-пати у памятника Жукову

    Россиянка почти полностью лишилась зубов в клинике Турции

    В Госдуме допустили подорожание нефти в два-три раза

    Звезда «Клона» подал в суд на телеканал из-за показа сериала

    Стала известна судьба машины Бритни Спирс после ее ареста

    Число погибших при ударе ракет Storm Shadow по Брянску выросло

    Все новости
