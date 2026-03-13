Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:44, 13 марта 2026Мир

В Иране поразмышляли об ударе ядерным оружием

Профессор Маранди: Удар ядерным оружием не заставит Иран капитулировать
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Иран продолжит оказывать сопротивление Израилю и США и не капитулирует, даже если против него применят ядерное оружие. Об этом заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«[Президент США Дональд] Трамп уже заявил, что ударит Иран так, что тот никогда не оправится. Он может это сделать. Но что? Мы капитулируем? Нет, потому что мы — независимое государство. У нас есть достоинство и честь», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что использование ядерного оружия против Ирана приведет к непоправимым последствиям — по мнению Маранди, такой исход событий станет призывом ко всем странам создавать ядерное оружие. Профессор также отметил, что Исламская Республика ведет оборонительную войну, борясь за выживание, поэтому не станет мириться ни с какими угрозами.

Ранее Трамп заявил, что США наносят по Ирану удары такой силы, какую не испытывала ни одна страна со времен Второй мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский самолет-заправщик разбился во время операции против Ирана. Это уже четвертый борт, потерянный США

    В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России

    ВСУ попытались атаковать промзону Невинномысска

    Вооруженные формирования Ирака заявили об атаке на еще один американский самолет

    Захарова уличила еврочиновников в использовании темы Украины

    В Иране поразмышляли об ударе ядерным оружием

    Трамп заявил об уничтожении большинства иранских ракет

    Один из участников делегации Венгрии отказался ехать на Украину из-за страха мобилизации

    Тревел-блогерша описала мужчин в Китае словами «для россиянок — находка»

    Бывший сотрудник ЦРУ спрогнозировал победу Ирана в конфликте с США и Израилем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok