В Иране поразмышляли об ударе ядерным оружием

Профессор Маранди: Удар ядерным оружием не заставит Иран капитулировать

Иран продолжит оказывать сопротивление Израилю и США и не капитулирует, даже если против него применят ядерное оружие. Об этом заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

«[Президент США Дональд] Трамп уже заявил, что ударит Иран так, что тот никогда не оправится. Он может это сделать. Но что? Мы капитулируем? Нет, потому что мы — независимое государство. У нас есть достоинство и честь», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что использование ядерного оружия против Ирана приведет к непоправимым последствиям — по мнению Маранди, такой исход событий станет призывом ко всем странам создавать ядерное оружие. Профессор также отметил, что Исламская Республика ведет оборонительную войну, борясь за выживание, поэтому не станет мириться ни с какими угрозами.

Ранее Трамп заявил, что США наносят по Ирану удары такой силы, какую не испытывала ни одна страна со времен Второй мировой войны.