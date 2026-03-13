В Петербурге стали использовать больше соли

В Петербурге стали использовать в 1,5 раза больше соли

За зиму в Санкт-Петербурге использовали 93,8 тысячи тонн соли в чистом виде, что в полтора раза больше, чем в 2024-м. Об этом со ссылкой на городской комитет по благоустройству сообщила «Фонтанка».

В ведомстве рассказали, что в зимний сезон 2024-2025 года расход составил 75,2 тысячи тонн, а в 2023-2024 года — 65,2 тысячи. В общей сложности на минувшую зиму планировали заготовить 174 тонны соли, однако израсходовано в чистом виде было почти в два раза меньше. Кроме чистой соли, в районах, которые расположены вне центра города, использовали песко-соляную смесь с концентрациями 10 и 50 процентов, а также соляной раствор.

«Об остатках противогололедных материалов можно будет говорить после окончания зимнего периода», — уточнили в комитете. Представитель ведомства добавил, что при понижении температуры коммунальщики по-прежнему посыпают дороги солью, чтобы пешеходы не скользили по льду.

Сохранившиеся излишки соли можно будет использовать следующей зимой.

В октябре прошлого года сообщалось, что петербургские коммунальщики подготовили 32 тысячи тонн соли для обработки тротуаров от гололеда.