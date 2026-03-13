21:08, 13 марта 2026Мир

В Польше встревожились после заявления Лукашенко об «Орешнике»

RMF FM: Наличие «Орешника» в Белоруссии является очень плохой новостью
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Наличие в Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» является «очень плохой новостью». Такое мнение высказала польская радиостанция RMF FM на фоне заявления белорусского президента Александра Лукашенко о покупке «Орешника».

В публикации подчеркивается, что это может иметь негативные последствия, в частности, для Польши.

Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия приобрела у России «Орешник», поблагодарив российского лидера Владимира Путина за личную помощь в этом вопросе. При этом он отметил, что не считает законными целями ни украинские батареи под Киевом, ни польские или немецкие вооружения.

