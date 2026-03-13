Реклама

12:57, 13 марта 2026Силовые структуры

В России осудят иностранца за атаку дронов на военный аэродром и сход поездов

Иностранца осудят за атаку дронов на военный аэродром и сход поездов под Рязанью
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Иностранца осудят за атаку дронов на военный аэродром и сход поездов под Рязанью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он заочно обвиняется по статьям 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой»), 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий»), 30, 223.1 («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 30, 205 («Покушение на террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, гражданин Украины Артем Классен состоял в преступной группе совместно с гражданином России и Италии Русланом Сидики и неизвестными представителями украинской спецслужбы. В период с мая по ноябрь 2023 года они организовали и исполнили террористические акты в Рязанской области.

Используя БПЛА, они произвели взрыв на военном аэродроме Дягилево, а также подорвали железную дорогу на перегоне Рыбное — Блокпост. Еще ими была предпринята попытка подрыва на участке железной дороги рядом с населенным пунктом Дашки.

Классен скрывается от следствия, он объявлен в международный розыск и ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее было названо местонахождение диверсанта с двойным гражданством после атаки на аэродром в России.

