Названо местонахождение диверсанта с двойным гражданством после атаки на аэродром в России

Адвокат Поповский: Сидики ждет в СИЗО Ряжска апелляции на приговор за теракты

Диверсант с двойным гражданством России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), получивший 29 лет лишения свободы за теракты на железной дороге под Рязанью и у аэродрома Дягилево, находится в СИЗО Ряжска. Его местонахождение раскрыл РИА Новости адвокат Игорь Поповский.

Осужденный ожидает апелляции на вынесенный приговор. Его жалобу рассмотрит Апелляционный военный суд Московской области.

23 мая Второй Западный окружной военный суд признал Сидики виновным в сотрудничестве с украинской спецслужбой, по заданию которой он совершил подрыв железной дороги под Рязанью и атаковал с помощью квадрокоптеров аэродром Дягилево. Первые девять лет из 29 назначенных судом он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Также с Сидики взыскали более 60 миллионов рублей в счет возмещения ущерба.

Его задержали в 2023 году. На суде он частично признал вину, не согласившись с квалификацией по двум взрывам и отрицая покушение на теракт. Также он заявил, что не проходил обучение террористической деятельности, а обладал навыками взрывотехники задолго до задержания.