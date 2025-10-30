Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:59, 30 октября 2025Силовые структуры

Названо местонахождение диверсанта с двойным гражданством после атаки на аэродром в России

Адвокат Поповский: Сидики ждет в СИЗО Ряжска апелляции на приговор за теракты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Диверсант с двойным гражданством России и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), получивший 29 лет лишения свободы за теракты на железной дороге под Рязанью и у аэродрома Дягилево, находится в СИЗО Ряжска. Его местонахождение раскрыл РИА Новости адвокат Игорь Поповский.

Осужденный ожидает апелляции на вынесенный приговор. Его жалобу рассмотрит Апелляционный военный суд Московской области.

23 мая Второй Западный окружной военный суд признал Сидики виновным в сотрудничестве с украинской спецслужбой, по заданию которой он совершил подрыв железной дороги под Рязанью и атаковал с помощью квадрокоптеров аэродром Дягилево. Первые девять лет из 29 назначенных судом он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Также с Сидики взыскали более 60 миллионов рублей в счет возмещения ущерба.

Его задержали в 2023 году. На суде он частично признал вину, не согласившись с квалификацией по двум взрывам и отрицая покушение на теракт. Также он заявил, что не проходил обучение террористической деятельности, а обладал навыками взрывотехники задолго до задержания.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    Американские ученые прокомментировали распоряжение Трампа провести ядерные испытания

    Раскрыт секретный смартфон Samsung

    ВСУ оставили в приграничье предмет с устрашающей надписью о россиянах

    Миллионер лишился состояния из-за 24-летней любовницы и расправился с ней

    Популярная рэперша повторила оголяющий тело образ Тины Тернер

    Трамп раскрыл тему переговоров с Россией

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников

    Китай утвердил запуск корабля Shenzhou-21 к станции Tiangong

    Пожар на сотню квадратов вспыхнул на судне в российском порту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости