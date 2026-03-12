В России рассказали о возобновлении авиасообщения с Донбассом и Новороссией

Перелеты в Донбасс и Новороссию возобновят в течение года после завершения боев

Аэропорты Донбасса и Новороссии возобновят свою работу в течение года после того, как там завершатся бои. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, его цитирует ТАСС.

«По аэропортам [Донбасса и Новороссии]: как только оперативная обстановка позволит, мы в течение года будем там летать. Нам все понятно, что там нужно делать», — сказал чиновник. Он добавил, что нет никаких препятствий для возобновления полетов в эти регионы, восстановление не займет много времени.

Ранее стало известно, что российские войска продвигаются к Золотому Колодезю в Донецкой Народной Республике.