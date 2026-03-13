Реклама

07:13, 13 марта 2026

В сети восхитились видео Наталии Орейро в откровенном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nataliaoreirosoy

В сети восхитились видео уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро в откровенном наряде. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя знаменитость снялась в рекламе собственного бренда очков Natalia Oreiro Gafas. Она предстала перед камерой в полупрозрачном кружевном бюстье бежевого оттенка с тонкими бретелями и облегающей бордовой юбке из кожи. Также звезда надела туфли на шпильках и распустила волосы.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «С возрастом ты становишься еще красивее», «Прекрасная, как всегда», «Это Наталия или Милагрос [главная героиня сериала "Дикий ангел"]?», «Такая привлекательная и элегантная», «С каждым разом все прекраснее!» — отметили юзеры.

В ноябре 2025 года Наталия Орейро раскрыла секрет похудения на 30 килограммов после родов.

