В США предупредили об опасности из-за Ирана

Макгрегор назвал открытие Ормузского пролива невыполнимой задачей для США

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс заявил, что США оказались в серьезной опасности после начала вооруженного конфликта с Ираном. Об этом он заявил на ее YouTube-канале.

Макгрегор подчеркнул, что противодействие Ирану в Ормузском проливе стало для США невыполнимой задачей. Военный отметил, что от пролива во многом зависит глобальная экономика.

«Чем больше вы слышите от президента [США Дональда] Трампа о том, как все замечательно и каких успехов мы добились, тем выше вероятность того, что мы находимся в очень серьезной опасности», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не планирует завершать конфликт с Ираном в ближайшие две-три недели. Об этом написало издание Axios со ссылкой на источники.

