В США раскритиковали применение «Томагавков»

Аналитик Карако: США необоснованно применяли ракеты «Томагавк»

Вооруженные силы США на протяжении многих лет применяли высокоточные крылатые ракеты Tomahawk там, где в этом не было необходимости. Необоснованное использование дорогих ракет раскритиковал глава проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Том Карако на страницах Breaking Defense.

По его словам, руководство Соединенных Штатов слишком часто предпочитало удары дальнобойным оружием. Во многих операциях можно было обойтись без использования дорогостоящих ракет.

«Например, когда "Томагавки" с дальностью действия 1000 километров были использованы против хуситов в Йемене и — что еще более необъяснимо — против террористов в Нигерии, где не было средств ПВО», — отметил аналитик.

Он добавил, что недавние эпизоды с применением «Томагавков» были бы меньшей проблемой, если бы Вашингтон не допускал скудных закупок ракет в течение многих лет.

Ранее в марте издание 19FortyFive заявило, что Военно-морские силы США столкнутся с нехваткой огневой мощи из-за вывода из эксплуатации ракетных крейсеров типа «Тикондерога». Каждый корабль несет по 122 ячейки для ракет Tomahawk, Harpoon или SM.