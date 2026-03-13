Реклама

Мир
08:09, 13 марта 2026Мир

В США Трампа изобразили в роли собаки Путина

Губернатор Ньюсом опубликовал фото Путина, выгуливающего Трампа, как собаку
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) фото президента России Владимира Путина, выгуливающего главу Белого дома Дональда Трампа на поводке, как собаку. Соответствующую публикацию разместила его пресс-служба в социальной сети X.

Изображение сопровождается цитатой из заявления Министерства финансов США об ослаблении санкции против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.

Ранее США разрешили покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Сделки с нефтью из России разрешены до 11 апреля 2026 года.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что это краткосрочная мера, и она якобы не принесет России значительной финансовой выгоды.

