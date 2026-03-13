Вэнс рассказал о «верной идее» Трампа по Украине и России

Вэнс: Трамп хочет достичь мира на Украине и восстановить торговлю с Россией

Президент США Дональд Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине и вернуться к торговле с Россией. Об этом в ходе мероприятия в штате Северная Каролина рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Было много дебатов по поводу того, какой должна быть наша политика в отношении России и Украины. Президент ясно высказывался на этот счет. Он хочет, чтобы кровопролитие прекратилось. Он хочет вернуться к торговле», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что восхищается этим желанием Трампа и считает его стремление к миру на Украине верной идеей.

9 марта Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию войны с Ираном, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива. В беседе также затрагивались темы Украины и Венесуэлы.