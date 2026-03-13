Военный высказался о новой тактике ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: Новая тактика ВСУ с беспилотниками вызывает сомнения

Новая тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ), связанная с нанесением ударов беспилотниками не по артиллерийским орудиям, а по расчетам, вызывает сомнения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что отделить орудие от расчета почти невозможно.

«Конечно, подготовленный расчет намного важнее артиллерийского орудия, — сказал Дандыкин. — Потому что оружие можно изготовить, а вот подготовленных людей надо поискать. В принципе, здесь нет ничего нового. Другой вопрос, что большая часть артиллерии у нас самоходная — это предполагает нахождение там людей».

По этой причине, по словам военного, сложно представить, как беспилотники могут наносить удары по людям, но не по орудию. Он допустил, что такое теоретически возможно в случае с буксируемым оружием, но там есть свои сложности.

«Там после нанесения удара расчеты сразу уходят в укрытие. Так что есть какая-то нестыковка», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее командир гаубичной артиллерийской батареи 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Енисей заявил, что ВСУ изменили тактику и все чаще атакуют не российские артиллерийские орудия, а их расчет. Енисей также рассказал, что для противодействия атакам украинских БПЛА был сокращен размер артиллерийских расчетов.