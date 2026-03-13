Военный высказался о новой тактике ВСУ

17:40, 13 марта 2026

Военный эксперт Дандыкин: Новая тактика ВСУ с беспилотниками вызывает сомнения
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Новая тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ), связанная с нанесением ударов беспилотниками не по артиллерийским орудиям, а по расчетам, вызывает сомнения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что отделить орудие от расчета почти невозможно.

«Конечно, подготовленный расчет намного важнее артиллерийского орудия, — сказал Дандыкин. — Потому что оружие можно изготовить, а вот подготовленных людей надо поискать. В принципе, здесь нет ничего нового. Другой вопрос, что большая часть артиллерии у нас самоходная — это предполагает нахождение там людей».

По этой причине, по словам военного, сложно представить, как беспилотники могут наносить удары по людям, но не по орудию. Он допустил, что такое теоретически возможно в случае с буксируемым оружием, но там есть свои сложности.

«Там после нанесения удара расчеты сразу уходят в укрытие. Так что есть какая-то нестыковка», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее командир гаубичной артиллерийской батареи 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Енисей заявил, что ВСУ изменили тактику и все чаще атакуют не российские артиллерийские орудия, а их расчет. Енисей также рассказал, что для противодействия атакам украинских БПЛА был сокращен размер артиллерийских расчетов.

    Последние новости

    Макрон сделал предупреждение России по Украине

    Россиянам назвали три самых бесполезных БАДа

    Норвежский лыжник Клебо рассказал о состоянии здоровья после падения на трассе

    Москва поставила очередной тепловой рекорд

    Иран задал США неудобные вопросы об Ормузском проливе

    ЦБ резко повысил курс доллара

    В сети испытали неловкость из-за видео с открытия магазина Victoria's Secret в Британии

    Мужчина зашел в женский туалет в аэропорту и тайком снял на видео двух женщин

    В Подмосковье загорелся пансионат для престарелых

    Россияне предсказали победителя премии «Оскар»

    Все новости
