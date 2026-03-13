Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:32, 13 марта 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о снижении громкости в зоне СВО

LRT: Боевые действия в зоне СВО стали тише
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) стали тише. Такое мнение в интервью LRT высказала украинская военнослужащая с позывным Весна.

По ее словам, боевые действия раньше были более громкими. «А теперь возникает обманчивое чувство безопасности — потому что стало намного тише», — рассказала военнослужащая.

Ранее в Запорожской области дрон-перехватчик Росгвардии протаранил тяжелый гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга». Так ведомство предотвратило атаку украинской армии на объекты инфраструктуры в прифронтовом регионе.

До этого российский инструктор службы боевой подготовки и специальных систем с позывным Биткоин сообщил, что армия России в зоне СВО начала применять FPV-дрон «Бумеранг» в качестве «летающего замполита». Его основная задача — сброс агитационных листовок и звукового оповещения украинских военных о возможности сдаться в плен.

